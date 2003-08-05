Ефремова (Советова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Советова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Дата смерти

Около 05.08.2003

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1921 г.р.

Муж

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
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Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Советов Николай Михайлович

Мать: Советова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
01.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ефремов Павел Дмитриевич

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Павел Дмитриевич

Смерть
Около 05.08.2003
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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