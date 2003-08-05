Ефремова (Советова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
Дата смертиОколо 05.08.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Рождение ребёнка
01.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ефремов Павел Дмитриевич
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 05.08.2003
Тольятти, Тольятти, Самарская область