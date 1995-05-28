Ефремов Павел Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения22.06.1942
Дата смерти28.05.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1942
Рождение ребёнка
01.01.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ефремова Надежда Николаевна
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1995
Тольятти, Тольятти, Самарская область