Ефремов Павел Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Павел Дмитриевич

Место рождения

Мураптал, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.06.1942

Дата смерти

28.05.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Мураптал, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ефремова Надежда Николаевна

Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефремова Надежда Николаевна

Смерть
28.05.1995
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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