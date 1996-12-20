Советова (Денисова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Советова (Денисова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.02.1921

Дата смерти

20.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1921

Отец: Денисов Григорий Емельянович

Мать: Денисова Матрёна Сергеевна

Бракосочетание
1937

Муж: Советов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.06.1945

Сын: Советов Виталий Николаевич

Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Ефремова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович

Рождение ребёнка
05.01.1966

Дочь: Громова Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Советов Николай Михайлович

Смерть
20.12.1996
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