Денисов Григорий Емельянович
Место рождения
Дата рождения25.09.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1885
Отец: Денисов (матвеев) Емельян Филимонович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Гликерия Григорьевна
Мать ребёнка: Денисова Матрёна Сергеевна
Рождение ребёнка
02.02.1921
Дочь: Советова Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Денисова Матрёна Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно