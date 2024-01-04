Денисов Григорий Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Денисов Григорий Емельянович

Место рождения

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

25.09.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1885

Отец: Денисов (матвеев) Емельян Филимонович

Мать: не указана

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Гликерия Григорьевна

Мать ребёнка: Денисова Матрёна Сергеевна

Старый Турай, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1921

Дочь: Советова Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Денисова Матрёна Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисова Матрёна Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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