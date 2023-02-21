Васнецов Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смерти1876
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Рождение ребёнка
Около 1842
Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Васнецов Алексей Павлович
Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Васнецов Василий Павлович
Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок сл. Кукарка 1842-1845, с. Кумены 1875-1886
Смерть
1876