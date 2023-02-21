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Васнецов Павел Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

1876

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: Васнецов Андрей Гаврилович

Мать: Васнецова Елена Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Васнецов Михаил Павлович

Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Васнецов Алексей Павлович

Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Васнецов Василий Павлович

Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Васнецов Иван Павлович

Мать ребёнка: Васнецова Екатерина Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Дьячок сл. Кукарка 1842-1845, с. Кумены 1875-1886
Смерть
1876
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