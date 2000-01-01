Васнецова (Загарская) Елена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1862
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1817
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Мышкина Мария Андреевна
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Васнецов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Клавдия Андреевна
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васнецов Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1862