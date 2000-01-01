Васнецова (Загарская) Елена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Загарская) Елена Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1862

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Васнецов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Мышкина Мария Андреевна

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Васнецов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Клавдия Андреевна

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васнецов Петр Андреевич

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васнецов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Васнецов Андрей Гаврилович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1862
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