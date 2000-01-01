Васнецова Екатерина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Отец ребёнка: Васнецов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1846
Сын: Васнецов Алексей Павлович
Отец ребёнка: Васнецов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1853
Сын: Васнецов Василий Павлович
Отец ребёнка: Васнецов Павел Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1856
Отец ребёнка: Васнецов Павел Андреевич
Работа или профессия
Неизвестно