Васнецова Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Васнецов Михаил Павлович

Отец ребёнка: Васнецов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1846

Сын: Васнецов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Васнецов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1853

Сын: Васнецов Василий Павлович

Отец ребёнка: Васнецов Павел Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Васнецов Иван Павлович

Отец ребёнка: Васнецов Павел Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
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