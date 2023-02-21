Васнецов Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецов Михаил Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Васнецов Павел Андреевич

Мать: Васнецова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Криушина Юлия Михайловна

Мать ребёнка: Васнецова Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Загуляева Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: Васнецова Ольга Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Священник г. Сарапул 1898, с. Завьялово 1906
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