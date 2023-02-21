Васнецов Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Криушина Юлия Михайловна
Мать ребёнка: Васнецова Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Загуляева Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: Васнецова Ольга Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Священник г. Сарапул 1898, с. Завьялово 1906