Васнецова (Попова) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васнецова (Попова) Ольга Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1854

Дата смерти

1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Криушина Юлия Михайловна

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Павлович

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: Загуляева Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Васнецов Михаил Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1898
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