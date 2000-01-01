Васнецова (Попова) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1854
Дата смерти1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Криушина Юлия Михайловна
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: Загуляева Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Васнецов Михаил Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1898