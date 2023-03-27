Лебединский Пётр Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебединский Пётр Яковлевич

Лебединский Пётр Яковлевич

avatar

Место рождения

Спасо-Оскуйский погост

Дата рождения

?.12.1864

Дата смерти

1909

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1864

Отец: Лебединский Яков Васильевич

Мать: Лебединский Евдокия Петровна

Спасо-Оскуйский погост
Рождение ребёнка
1898

Сын: Лебединский Александр Петрович

Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна

Рождение ребёнка
?.03.1899

Дочь: Никитина Лидия Петровна

Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна

Новгородская обл.
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Антонина Петровна

Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Бакушев Татьяна Петровна

Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лебединский Сергей Петрович

Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна

Рождение ребёнка
1906

Сын: Лебединский Иван Петрович

Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Орнатская Елена Петровна

Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна

Рыбинск
Смерть
1909
Буреги
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close