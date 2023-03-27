Лебединский Пётр Яковлевич
Место рожденияСпасо-Оскуйский погост
Дата рождения?.12.1864
Дата смерти1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1864
Спасо-Оскуйский погост
Рождение ребёнка
1898
Сын: Лебединский Александр Петрович
Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
?.03.1899
Дочь: Никитина Лидия Петровна
Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна
Новгородская обл.
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Антонина Петровна
Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Бакушев Татьяна Петровна
Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Лебединский Сергей Петрович
Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лебединский Иван Петрович
Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Орнатская Елена Петровна
Мать ребёнка: Лебединская Наталья Иосифовна
Рыбинск
Смерть
1909
Буреги