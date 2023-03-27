Лебединский Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смерти30.10.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Лебединский ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
11.02.1864
Сын: Лебединский Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна
Спасо-Оскуйский погост
Рождение ребёнка
?.12.1864
Сын: Лебединский Пётр Яковлевич
Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна
Спасо-Оскуйский погост
Рождение ребёнка
20.10.1866
Сын: Лебединский Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна
Спасо-Оскуйский погост
Рождение ребёнка
1868
Сын: Лебединский Иоанн Яковлевич
Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
24.07.1871
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
08.08.1873
Сын: Лебединский Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
03.12.1875
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна
Горнешно
Рождение ребёнка
25.04.1878
Дочь: Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна
Горнешно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.1889
Горнешно
Похороны
Неизвестно
приходское кладбище