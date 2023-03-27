Лебединский Яков Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебединский Яков Васильевич

Лебединский Яков Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

30.10.1889

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Лебединский ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
11.02.1864

Сын: Лебединский Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна

Спасо-Оскуйский погост
Рождение ребёнка
?.12.1864

Сын: Лебединский Пётр Яковлевич

Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна

Спасо-Оскуйский погост
Рождение ребёнка
20.10.1866

Сын: Лебединский Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна

Спасо-Оскуйский погост
Рождение ребёнка
1868

Сын: Лебединский Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
24.07.1871

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
08.08.1873

Сын: Лебединский Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
03.12.1875

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна

Горнешно
Рождение ребёнка
25.04.1878

Дочь: Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Лебединский Евдокия Петровна

Горнешно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебединский Евдокия Петровна

Смерть
30.10.1889
Горнешно
Похороны
Неизвестно
приходское кладбище
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close