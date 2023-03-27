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?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1831 г.р.
1839 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Сын: Лебединский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Лебединский ?

Рождение ребёнка
1839

Сын: Лебединский Яков Васильевич

Отец ребёнка: Лебединский ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебединский ?

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