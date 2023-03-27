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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1831
Сын: Лебединский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Лебединский ?
Рождение ребёнка
1839
Сын: Лебединский Яков Васильевич
Отец ребёнка: Лебединский ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лебединский ?