Орнатская (Лебединская) Елена Петровна
Место рожденияРыбинск
Дата рождения1907
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рыбинск
Рождение ребёнка
18.05.1935
Дочь: Булгакова Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Орнатский Иван Иванович
Песочный, Ленинградская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
1943
Рыбинск, Ярославская область, РСФСР, СССР
от истощения во время эвакуации