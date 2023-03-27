Орнатская (Лебединская) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орнатская (Лебединская) Елена Петровна

Место рождения

Рыбинск

Дата рождения

1907

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Лебединский Пётр Яковлевич

Мать: Лебединская Наталья Иосифовна

Рыбинск
Рождение ребёнка
18.05.1935

Дочь: Булгакова Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Орнатский Иван Иванович

Песочный, Ленинградская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орнатский Иван Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
учительница
Смерть
1943
Рыбинск, Ярославская область, РСФСР, СССР
от истощения во время эвакуации
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