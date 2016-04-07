Булгакова (Орнатская) Тамара Ивановна
Место рожденияПесочный, Ленинградская область, РСФСР, СССР
Дата рождения18.05.1935
Дата смерти07.04.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1935
Отец: Орнатский Иван Иванович
Мать: Орнатская Елена Петровна
Песочный, Ленинградская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
28.09.1954
Сын: Булгаков Леонид Борисович
Отец ребёнка: Булгаков Борис Сергеевич
Россия
Образование
С 1954 по 1958
филологический факультет
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
литературовед
Образование
Неизвестно
Институт русской литературы РАН
Место жительства
Неизвестно
Смерть
07.04.2016
Похороны
Неизвестно
Песочинское кладбище, Санкт-Петербург