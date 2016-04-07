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Булгакова (Орнатская) Тамара Ивановна

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Место рождения

Песочный, Ленинградская область, РСФСР, СССР

Дата рождения

18.05.1935

Дата смерти

07.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1935

Отец: Орнатский Иван Иванович

Мать: Орнатская Елена Петровна

Песочный, Ленинградская область, РСФСР, СССР
Рождение ребёнка
28.09.1954

Сын: Булгаков Леонид Борисович

Отец ребёнка: Булгаков Борис Сергеевич

Россия
Образование
С 1954 по 1958
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
филологический факультет
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булгаков Борис Сергеевич

Работа или профессия
Неизвестно
литературовед
Образование
Неизвестно
Институт русской литературы РАН
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.04.2016
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Песочинское кладбище, Санкт-Петербург
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