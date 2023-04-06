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Орнатский Иван Иванович

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Место рождения

Санкт-Петербург

Дата рождения

1890

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Орнатский Иоанн Николаевич

Мать: Орнатская Анна Семёновна

Рождение ребёнка
18.05.1935

Дочь: Булгакова Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Орнатская Елена Петровна

Песочный, Ленинградская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орнатская Елена Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Песочинское кладбище, Санкт-Петербург
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