Орнатский Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смерти1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Рождение ребёнка
18.05.1935
Дочь: Булгакова Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Орнатская Елена Петровна
Песочный, Ленинградская область, РСФСР, СССР
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орнатская Елена Петровна
Работа или профессия
Неизвестно
инженер
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно
Песочинское кладбище, Санкт-Петербург