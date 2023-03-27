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Орнатская (Малкина) Анна Семёновна

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Место рождения

село Сура, Пинежский уезд, Архангельская губерния, Российская империя

Дата рождения

05.07.1875

Дата смерти

11.05.1951

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1875

Отец: Малкин Семён Прокопьевич

Мать: Малкина Дарья Ильинична

село Сура, Пинежский уезд, Архангельская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1890

Сын: Орнатский Иван Иванович

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1894

Муж: Орнатский Иоанн Николаевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Лукомская Мария Ивановна

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1897

Сын: Орнатский Сергей Иванович

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
23.08.1899

Дочь: Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.10.1901

Дочь: Бауэр Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1903

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1905

Сын: Орнатский Антоний Иванович

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Рождение ребёнка
03.09.1907

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Рождение ребёнка
05.01.1909

Дочь: Красильникова Агния Ивановна

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
16.03.1912

Сын: Орнатский Философ Иванович

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Рождение ребёнка
09.09.1913

Сын: Орнатский Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1913

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Орнатский Андрей Иванович

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
17.12.1914

Сын: Орнатский Вячеслав Иванович

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.02.1917

Дочь: Сазонова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
11.05.1951
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Похороны
Неизвестно
Шуваловское кладбище, Санкт-Петербург