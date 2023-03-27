Орнатская (Малкина) Анна Семёновна
Место рождениясело Сура, Пинежский уезд, Архангельская губерния, Российская империя
Дата рождения05.07.1875
Дата смерти11.05.1951
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Малкин Семён Прокопьевич
Мать: Малкина Дарья Ильинична
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Дочь: Лукомская Мария Ивановна
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Сын: Орнатский Сергей Иванович
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Дочь: Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Дочь: Бауэр Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Сын: Орнатский Антоний Иванович
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Дочь: Красильникова Агния Ивановна
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Дочь: Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Сын: Орнатский Философ Иванович
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Сын: Орнатский Андрей Иванович
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Сын: Орнатский Вячеслав Иванович
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич
Дочь: Сазонова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Орнатский Иоанн Николаевич