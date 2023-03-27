Малкина (Сергиева) Дарья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малкина (Сергиева) Дарья Ильинична

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Место рождения

село Сура, Архангельская губерния, Российская империя

Дата рождения

22.03.1839

Дата смерти

19.12.1911

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1839

Отец: Сергиев Илья Михайлович

Мать: Сергиева Феодора Власьевна

село Сура, Архангельская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Кычёва Анисья Семёновна

Отец ребёнка: Малкин Семён Прокопьевич

д. Осаново Пинежского уезда
Рождение ребёнка
05.07.1875

Дочь: Орнатская Анна Семёновна

Отец ребёнка: Малкин Семён Прокопьевич

село Сура, Пинежский уезд, Архангельская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1879

Сын: Малкин Алексей Семенович

Отец ребёнка: Малкин Семён Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малкин Михаил Семёнович

Отец ребёнка: Малкин Семён Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Малкин Андрей Семенович

Отец ребёнка: Малкин Семён Прокопьевич

Смерть
19.12.1911
село Сура, Пинежский уезд, Архангельская губерния, Российская империя
похоронена рядом с отцом