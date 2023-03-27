Малкина (Сергиева) Дарья Ильинична
Место рождениясело Сура, Архангельская губерния, Российская империя
Дата рождения22.03.1839
Дата смерти19.12.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1839
село Сура, Архангельская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Кычёва Анисья Семёновна
Отец ребёнка: Малкин Семён Прокопьевич
д. Осаново Пинежского уезда
Рождение ребёнка
05.07.1875
Дочь: Орнатская Анна Семёновна
Отец ребёнка: Малкин Семён Прокопьевич
село Сура, Пинежский уезд, Архангельская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1879
Отец ребёнка: Малкин Семён Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малкин Семён Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Малкин Семён Прокопьевич
Смерть
19.12.1911
село Сура, Пинежский уезд, Архангельская губерния, Российская империя
похоронена рядом с отцом