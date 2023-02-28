Тюрина (Нестерова) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения11.03.1903
Дата смерти11.03.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1903
Отец: Нестеров Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.07.1921
Сын: Тюрин Иван Егорович
Отец ребёнка: Тюрин Егор Федорович
Рождение ребёнка
19.12.1936
Дочь: Тюрина Лидия Егоровна
Отец ребёнка: Тюрин Егор Федорович
Рождение ребёнка
18.05.1939
Отец ребёнка: Тюрин Егор Федорович
Рождение ребёнка
05.11.1941
Дочь: Богатова Валентина Егоровна
Отец ребёнка: Тюрин Егор Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тюрин Егор Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тюрин Егор Федорович
Смерть
11.03.1984
Кинель, Кинель, Самарская область