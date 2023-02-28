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Тюрина (Нестерова) Мария Николаевна

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Место рождения

Чистовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

11.03.1903

Дата смерти

11.03.1984

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1903

Отец: Нестеров Николай

Мать: не указана

Чистовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
?.07.1921

Сын: Тюрин Иван Егорович

Отец ребёнка: Тюрин Егор Федорович

Рождение ребёнка
19.12.1936

Дочь: Тюрина Лидия Егоровна

Отец ребёнка: Тюрин Егор Федорович

Рождение ребёнка
18.05.1939

Сын: Тюрин Николай Егорович

Отец ребёнка: Тюрин Егор Федорович

Чистовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.11.1941

Дочь: Богатова Валентина Егоровна

Отец ребёнка: Тюрин Егор Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Михаил Егорович

Отец ребёнка: Тюрин Егор Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Егор Федорович

Смерть
11.03.1984
Кинель, Кинель, Самарская область
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