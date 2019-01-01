село Чистовка, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019) — Familio

Чистовка

Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
139Чистовка (Савинское), с. вл.при рч. Малой Шламке.1307553240244Церковь православная 1. Завод конный 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Чистовская волость
160. Чистовка (Савинское), село бывшее владельческое, при речке Шламе, дворов 76, жителей 510, волостное правление (уездный город в 140 верстах), церковь православная, ча Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Самарская губерния, Самарский уезд, Чистовская волость
село Чистовка 333668414905270827405448[...]

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Самарский уезд, Чистовская волость
С. Чистовка. Б. помещ. Рус. Прав.822Р. Шлама135135105336350

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Самарская область, Челно-Вершинский район
57225Чистовкасело54°13'с.ш.50°55'в.д.N-39-066

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Самарская область, Челно-Вершинский муниципальный район, Сельское поселение Озерки
36646420136с Чистовкасело

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