Тюрин Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрин Михаил Егорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

10.05.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюрин Егор Федорович

Мать: Тюрина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Тюрина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюрина Светлана Михайловна

Мать ребёнка: Тюрина Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюрин Илья (&) Михайлович

Мать ребёнка: Тюрина Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тюрина Ольга

Смерть
10.05.2000
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