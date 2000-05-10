Тюрин Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти10.05.2000
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюрин Егор Федорович
Мать: Тюрина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Тюрина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюрина Светлана Михайловна
Мать ребёнка: Тюрина Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюрин Илья (&) Михайлович
Мать ребёнка: Тюрина Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тюрина Ольга
Смерть
10.05.2000