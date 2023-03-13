Гусева Арина Потапова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева Арина Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1737 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Гусевъ Николай

Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ракова Домна

Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1768

Сын: Гусевъ Иванъ

Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Федосья

Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ

Рождение ребёнка
1782

Сын: Гусевъ Василий

Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Иванъ

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