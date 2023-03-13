Гусева Арина Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1763
Сын: Гусевъ Николай
Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ракова Домна
Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1768
Сын: Гусевъ Иванъ
Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Федосья
Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гусевъ Василий
Отец ребёнка: Гусевъ Иванъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Иванъ