(Гусева) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гусева) Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Пол

Женский

Отец

1737 г.р.

Мать

1737 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Гусевъ Иванъ

Мать: Гусева Арина Потапова

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