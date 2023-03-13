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Гусевъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Гусевъ Миронъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Гусевъ Николай

Мать ребёнка: Гусева Арина Потапова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1768

Дочь: Ракова Домна

Мать ребёнка: Гусева Арина Потапова

Рождение ребёнка
1768

Сын: Гусевъ Иванъ

Мать ребёнка: Гусева Арина Потапова

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Гусева Арина Потапова

Рождение ребёнка
1782

Сын: Гусевъ Василий

Мать ребёнка: Гусева Арина Потапова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Арина Потапова