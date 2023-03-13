Гусевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Гусевъ Миронъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Гусевъ Николай
Мать ребёнка: Гусева Арина Потапова
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Ракова Домна
Мать ребёнка: Гусева Арина Потапова
Рождение ребёнка
1768
Сын: Гусевъ Иванъ
Мать ребёнка: Гусева Арина Потапова
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Гусева Арина Потапова
Рождение ребёнка
1782
Сын: Гусевъ Василий
Мать ребёнка: Гусева Арина Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Арина Потапова