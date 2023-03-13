Гусевъ Иванъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Гусевъ Иванъ
Мать: Гусева Арина Потапова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Марина
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1801
Сын: Гусевъ Терентий
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1805
Сын: Гусевъ Гаврила
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гусевъ Петръ
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Башкуровъ Иванъ
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гусевъ Сергей
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Лобанова Александра
Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Авдотья Потапова