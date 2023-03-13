Гусевъ Иванъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусевъ Иванъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Гусевъ Иванъ

Мать: Гусева Арина Потапова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Марина

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1801

Сын: Гусевъ Терентий

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Сын: Гусевъ Гаврила

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Гусевъ Петръ

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Башкуровъ Иванъ

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гусевъ Сергей

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Лобанова Александра

Мать ребёнка: Гусева Авдотья Потапова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Авдотья Потапова

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