Гусевъ Василий
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Гусевъ Иванъ
Мать: Гусева Арина Потапова
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Гусева Аксинья
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гусевъ Нестеръ
Мать ребёнка: Гусева Аксинья
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Гаврилова Федосья
Мать ребёнка: Гусева Аксинья
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гусевъ Алексей
Мать ребёнка: Гусева Аксинья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гусевъ Парфиръ
Мать ребёнка: Гусева Аксинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Аксинья
Смерть
1825