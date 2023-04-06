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Гусевъ Василий

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1782

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Гусевъ Иванъ

Мать: Гусева Арина Потапова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Гусева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Гусевъ Нестеръ

Мать ребёнка: Гусева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Гаврилова Федосья

Мать ребёнка: Гусева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Гусевъ Алексей

Мать ребёнка: Гусева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гусевъ Парфиръ

Мать ребёнка: Гусева Аксинья

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Аксинья

Смерть
1825
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