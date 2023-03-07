Гусева (Привалова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусева (Привалова) Аксинья

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Место рождения

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Приваловъ Степанъ

Мать: Привалова Авдотья Алексеева

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Гусевъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1803

Сын: Гусевъ Нестеръ

Отец ребёнка: Гусевъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Гаврилова Федосья

Отец ребёнка: Гусевъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Гусевъ Алексей

Отец ребёнка: Гусевъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Сын: Гусевъ Парфиръ

Отец ребёнка: Гусевъ Василий

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусевъ Василий

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