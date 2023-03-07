Гусева (Привалова) Аксинья
Место рождения
Дата рождения1776
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Приваловъ Степанъ
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Гусевъ Василий
Рождение ребёнка
1803
Сын: Гусевъ Нестеръ
Отец ребёнка: Гусевъ Василий
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Гаврилова Федосья
Отец ребёнка: Гусевъ Василий
Рождение ребёнка
1811
Сын: Гусевъ Алексей
Отец ребёнка: Гусевъ Василий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Гусевъ Парфиръ
Отец ребёнка: Гусевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусевъ Василий