Мишурнов Михаил Никитин
мужской, родился 1773, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер 1834, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Мишурнов Андрей Михайлов1802 г.р.
Мишурнов Игнат Михайлов1806 г.р.
- СобытияСобытия
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1806
Мать ребёнка: ?
Смерть
1834
Место жительства
1850