Мишурнов Михаил Никитин 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Мишурнов Михаил Никитин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1773, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер 1834, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Мишурнов Андрей Михайлов1802 г.р.
Мишурнов Игнат Михайлов1806 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1802

Сын: Мишурнов Андрей Михайлов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1806

Сын: Мишурнов Игнат Михайлов

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Смерть
1834
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

104 Семья

Мы используем куки для улучшения работы сайта.