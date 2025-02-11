Мишурнов Андрей Михайлов
мужской, родился 1802, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
Мать?Неизвестно г.р.
ОтецМишурнов Михаил Никитин1773 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Мишурнов Афонасий Андреев1822 г.р.
Мишурнов Алексей Андреев1833 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Мишурнов Михаил Никитин
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мишурнов Афонасий Андреев
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1833
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Мишурнова) Анастасия Андреева
Мать ребёнка: ?
Место жительства
1850
Смерть
Неизвестно