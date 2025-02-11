Мишурнов Андрей Михайлов 1802 — найти родственников по фамилии на Familio

Мишурнов Андрей Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1802, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Мать
?Неизвестно г.р.
Отец
Мишурнов Михаил Никитин1773 г.р.
Супруги
?Неизвестно г.р.
Дети
Мишурнов Афонасий Андреев1822 г.р.
Мишурнов Алексей Андреев1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Мишурнов Михаил Никитин

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
1822

Сын: Мишурнов Афонасий Андреев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1833

Сын: Мишурнов Алексей Андреев

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Мишурнова) Анастасия Андреева

Мать ребёнка: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

104 Семья

Смерть
Неизвестно

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