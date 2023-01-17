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Мишурнов Игнат Михайлов

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Место рождения

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Мишурнов Михаил Никитин

Мать: ?

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мишурнов Иван Игнатов

Мать ребёнка: Мишурнова Наталья Афонасьева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Надежда Игнатова

Мать ребёнка: Мишурнова Наталья Афонасьева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Мишурнов Матвей Игнатов

Мать ребёнка: Мишурнова Наталья Афонасьева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Мишурнов Василий Игнатов

Мать ребёнка: Мишурнова Наталья Афонасьева

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
104 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишурнова Наталья Афонасьева

Смерть
Неизвестно
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