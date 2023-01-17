Мишурнов Игнат Михайлов
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Мишурнов Михаил Никитин
Мать: ?
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Мишурнова Наталья Афонасьева
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Надежда Игнатова
Мать ребёнка: Мишурнова Наталья Афонасьева
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: Мишурнова Наталья Афонасьева
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Мишурнова Наталья Афонасьева
Место жительства
1850
104 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно