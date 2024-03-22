Кузнецов-Силантьев Кузьма Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.11.1828
Дата смерти01.08.1911
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1828
Отец: Кузнецов Николай Селиверстович (Силантьевич)
Крещение
09.11.1828
Крестный: пономарь Троицкого собора Алексей Семенов
Рождение ребёнка
26.08.1849
Дочь: Наталья Кузьминична
Мать ребёнка: Силантьева Евфимия Клементьевна
Восприемник
30.12.1849
Константин Фёдорович Киселев
Бракосочетание
До 10.08.1850
Восприемник
31.03.1853
Кирилл Фёдорович Киселев
Рождение ребёнка
23.09.1853
Дочь: Панина Надежда Кузьминична
Мать ребёнка: Силантьева Евфимия Клементьевна
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Гапшина Татьяна Кузьминична
Мать ребёнка: Силантьева Евфимия Клементьевна
Рождение ребёнка
27.03.1861
Дочь: Дарья Кузьминична
Мать ребёнка: Силантьева Евфимия Клементьевна
Рождение ребёнка
22.03.1866
Сын: Силантьев Алексей Кузьмич
Мать ребёнка: Силантьева Евфимия Клементьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.08.1911
Причина смерти: старость
Похороны
03.08.1911
Кладбище: Васильевское