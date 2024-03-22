Кузнецов-Силантьев Кузьма Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов-Силантьев Кузьма Николаевич

Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

09.11.1828

Дата смерти

01.08.1911

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1828

Отец: Кузнецов Николай Селиверстович (Силантьевич)

Мать: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
09.11.1828
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Крестный: пономарь Троицкого собора Алексей Семенов
Рождение ребёнка
26.08.1849

Дочь: Наталья Кузьминична

Мать ребёнка: Силантьева Евфимия Клементьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
30.12.1849
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Константин Фёдорович Киселев
Бракосочетание
До 10.08.1850

Жена: Силантьева Евфимия Клементьевна

Восприемник
31.03.1853
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Кирилл Фёдорович Киселев
Рождение ребёнка
23.09.1853

Дочь: Панина Надежда Кузьминична

Мать ребёнка: Силантьева Евфимия Клементьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Гапшина Татьяна Кузьминична

Мать ребёнка: Силантьева Евфимия Клементьевна

Рождение ребёнка
27.03.1861

Дочь: Дарья Кузьминична

Мать ребёнка: Силантьева Евфимия Клементьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.03.1866

Сын: Силантьев Алексей Кузьмич

Мать ребёнка: Силантьева Евфимия Клементьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.08.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: старость
Похороны
03.08.1911
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
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