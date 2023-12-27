Гапшина (Силантьева) Татьяна Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гапшина (Силантьева) Татьяна Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

После 1923

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Кузнецов-Силантьев Кузьма Николаевич

Мать: Силантьева Евфимия Клементьевна

Бракосочетание
21.11.1875

Муж: Гапшин Алексей Павлович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1882

Сын: Гапшин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.02.1885

Дочь: Еремина-Никулина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.11.1889

Сын: Гапшин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.07.1893

Дочь: Марфа Алексеевна

Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.04.1896

Дочь: Климушкина Василиса Алексеевна

Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.08.1899

Дочь: Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
06.10.1903

Дочь: Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1923
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