Гапшина (Силантьева) Татьяна Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиПосле 1923
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
21.11.1875
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.08.1882
Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
28.02.1885
Дочь: Еремина-Никулина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
15.11.1889
Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
08.07.1893
Дочь: Марфа Алексеевна
Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
25.04.1896
Дочь: Климушкина Василиса Алексеевна
Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
24.08.1899
Дочь: Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
06.10.1903
Дочь: Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Гапшин Алексей Павлович
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1923