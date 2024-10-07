Кузнецов Николай Селиверстович (Силантьевич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смертиПосле 03.02.1868
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Селиверст Никифорович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Фёкла Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1824
Дочь: Ульяна Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1827
Сын: Кузнецов Гаврила Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.11.1828
Сын: Кузнецов-Силантьев Кузьма Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Прасковья Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До 18.11.1832
Жена: Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
18.11.1832
Сын: Елизар Николаевич
Мать ребёнка: Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1835
Дочь: Демина Евфимия Николаевна
Мать ребёнка: Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Анисья Фёдоровна
Рождение ребёнка
19.05.1837
Дочь: Александра Николаевна
Мать ребёнка: Анисья Фёдоровна
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 03.02.1868