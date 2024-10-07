Кузнецов Николай Селиверстович (Силантьевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Николай Селиверстович (Силантьевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

После 03.02.1868

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Селиверст Никифорович

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
До 1811
Чукалы-на-Нуе, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1811
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Фёкла Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1824

Дочь: Ульяна Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
07.04.1827

Сын: Кузнецов Гаврила Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.11.1828

Сын: Кузнецов-Силантьев Кузьма Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Прасковья Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 18.11.1832

Жена: Анисья Фёдоровна

Рождение ребёнка
18.11.1832

Сын: Елизар Николаевич

Мать ребёнка: Анисья Фёдоровна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около ?.01.1835

Дочь: Демина Евфимия Николаевна

Мать ребёнка: Анисья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Анисья Фёдоровна

Рождение ребёнка
19.05.1837

Дочь: Александра Николаевна

Мать ребёнка: Анисья Фёдоровна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
После 03.02.1868

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