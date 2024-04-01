Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти11.03.1772
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Ретькин Иван
Рождение ребёнка
Около 1748
Сын: Репин Иван Алексеев
Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Репин Яков Алексеев
Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Пуртова 1, Мухина 2 Федосия Алексеевна
Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: Селезнева Лукерья Алексеева
Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Копотилова Елена Алексеева
Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина
Рождение ребёнка
Около 1766
Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина
Рождение ребёнка
Около 01.04.1772
Дочь: Чуклина Мария Алексеева
Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева Ульяна Алексеева
Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Репина Татьяна Лукина
Тобольского подгорного дистрикта, альшицкой слободы, Д. шестовой крестьянская дочь
Смерть
11.03.1772