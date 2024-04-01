Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

11.03.1772

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Ретькин Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Репин Иван Алексеев

Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Репин Яков Алексеев

Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Пуртова 1, Мухина 2 Федосия Алексеевна

Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Селезнева Лукерья Алексеева

Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Копотилова Елена Алексеева

Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Ретькин Павел Алексеев

Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина

Рождение ребёнка
Около 01.04.1772

Дочь: Чуклина Мария Алексеева

Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина

Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева Ульяна Алексеева

Мать ребёнка: Репина Татьяна Лукина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Репина Татьяна Лукина

Тобольского подгорного дистрикта, альшицкой слободы, Д. шестовой крестьянская дочь
Смерть
11.03.1772
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