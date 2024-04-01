Селезнева (Ретькина) Лукерья Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Бракосочетание
17.02.1783
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
м. 20. ж. 19. Дер. Волчьего мысу крест. дочь
Рождение ребёнка
26.06.1785
Отец ребёнка: Селезнев Степан Малолеток Д. Кривоозерной Денисов
Рождение ребёнка
09.06.1786
Отец ребёнка: Селезнев Степан Малолеток Д. Кривоозерной Денисов
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Алена Степанова
Отец ребёнка: Селезнев Степан Малолеток Д. Кривоозерной Денисов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Ефросинья Степанова
Отец ребёнка: Селезнев Степан Малолеток Д. Кривоозерной Денисов
Смерть
Неизвестно