Селезнева (Ретькина) Лукерья Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Ретькина) Лукерья Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Мать: Репина Татьяна Лукина

Бракосочетание
17.02.1783

Муж: Селезнев Степан Малолеток Д. Кривоозерной Денисов

Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
м. 20. ж. 19. Дер. Волчьего мысу крест. дочь
Рождение ребёнка
26.06.1785

Сын: Селезнев Петр Степанов

Отец ребёнка: Селезнев Степан Малолеток Д. Кривоозерной Денисов

Рождение ребёнка
09.06.1786

Сын: Селезнев Федор Степанов

Отец ребёнка: Селезнев Степан Малолеток Д. Кривоозерной Денисов

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Алена Степанова

Отец ребёнка: Селезнев Степан Малолеток Д. Кривоозерной Денисов

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Ефросинья Степанова

Отец ребёнка: Селезнев Степан Малолеток Д. Кривоозерной Денисов

Смерть
Неизвестно
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