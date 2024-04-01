Репина (Пальянова) Татьяна Лукина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1748
Рождение ребёнка
Около 1752
Рождение ребёнка
1763
Рождение ребёнка
Около 1764
Рождение ребёнка
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1766
Рождение ребёнка
Около 01.04.1772
Дочь: Чуклина Мария Алексеева
Отец ребёнка: Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов
Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Тобольского подгорного дистрикта, альшицкой слободы, Д. шестовой крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно