Репина (Пальянова) Татьяна Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Репина (Пальянова) Татьяна Лукина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1748

Сын: Репин Иван Алексеев

Отец ребёнка: Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Репин Яков Алексеев

Отец ребёнка: Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Пуртова 1, Мухина 2 Федосия Алексеевна

Отец ребёнка: Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: Селезнева Лукерья Алексеева

Отец ребёнка: Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Копотилова Елена Алексеева

Отец ребёнка: Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Ретькин Павел Алексеев

Отец ребёнка: Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Рождение ребёнка
Около 01.04.1772

Дочь: Чуклина Мария Алексеева

Отец ребёнка: Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Долматово, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева Ульяна Алексеева

Отец ребёнка: Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Тобольского подгорного дистрикта, альшицкой слободы, Д. шестовой крестьянская дочь
Смерть
Неизвестно
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