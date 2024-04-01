Копотилова (Ретькина (Петухова?)) Елена Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копотилова (Ретькина (Петухова?)) Елена Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Репин Алексей Крест Д. Долматовой, Афонькинской Вол Иванов

Мать: Репина Татьяна Лукина

Рождение ребёнка
Около 1788

Сын: Копотилов Алексей Мартинов

Отец ребёнка: Копотилов Мартин Иванов

Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Надежда Мартинова

Отец ребёнка: Копотилов Мартин Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копотилов Мартин Иванов

Смерть
Неизвестно
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