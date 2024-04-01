Копотилова (Ретькина (Петухова?)) Елена Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Рождение ребёнка
Около 1788
Сын: Копотилов Алексей Мартинов
Отец ребёнка: Копотилов Мартин Иванов
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Надежда Мартинова
Отец ребёнка: Копотилов Мартин Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно