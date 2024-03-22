Даурова (Псеуш) Санят Хаджимоссовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Псеуш Хаджимос Шъэлихьэвич
Мать: Псеуш Нэхъойхьан
Рождение ребёнка
11.04.1975
Дочь: Даурова Рузанна Кимовна
Отец ребёнка: Дауров Ким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дауров Мурат Кимовчи
Отец ребёнка: Дауров Ким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дауров Ким
Смерть
Неизвестно