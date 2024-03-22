Даурова (Псеуш) Санят Хаджимоссовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Даурова (Псеуш) Санят Хаджимоссовна

Место рождения

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Псеуш Хаджимос Шъэлихьэвич

Мать: Псеуш Нэхъойхьан

Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
11.04.1975

Дочь: Даурова Рузанна Кимовна

Отец ребёнка: Дауров Ким

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дауров Мурат Кимовчи

Отец ребёнка: Дауров Ким

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дауров Ким

Смерть
Неизвестно
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
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