Дауров Ким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.04.1975
Дочь: Даурова Рузанна Кимовна
Мать ребёнка: Даурова Санят Хаджимоссовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дауров Мурат Кимовчи
Мать ребёнка: Даурова Санят Хаджимоссовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно