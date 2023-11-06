Дауров Ким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дауров Ким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.04.1975

Дочь: Даурова Рузанна Кимовна

Мать ребёнка: Даурова Санят Хаджимоссовна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дауров Мурат Кимовчи

Мать ребёнка: Даурова Санят Хаджимоссовна

Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даурова Санят Хаджимоссовна

Смерть
Неизвестно
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