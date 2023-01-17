аул Козет, аул Козет, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019) — Familio

Козет

Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея) (на 2019)

Статус
жилой
Тип
аул
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Екатеринодарский уезд
295Козет, аул на лев. берегу р. Кубани5592142159абадзехимагометанеМечетей 2I. На земле общинного владения

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Адыгея, Тахтамукайский район
162134Козетаул44°59'39°01'L-37-115

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Адыгея (Адыгея), Тахтамукайский муниципальный район, Козетское сельское поселение
79630417101аул Козетаул
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