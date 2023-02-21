Стасенко Виталий Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасенко Виталий Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1984

Отец: Стасенко Евгений

Мать: Стасенко Любовь

Рождение ребёнка
18.11.2015

Сын: Стасенко Михаил Витальевич

Мать ребёнка: Стасенко Диана Германовна

Рождение ребёнка
14.01.2019

Сын: Стасенко Андрей Витальевич

Мать ребёнка: Стасенко Диана Германовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стасенко Диана Германовна

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