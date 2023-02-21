Стасенко Виталий Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1984
Отец: Стасенко Евгений
Мать: Стасенко Любовь
Рождение ребёнка
18.11.2015
Сын: Стасенко Михаил Витальевич
Мать ребёнка: Стасенко Диана Германовна
Рождение ребёнка
14.01.2019
Сын: Стасенко Андрей Витальевич
Мать ребёнка: Стасенко Диана Германовна
Бракосочетание
Неизвестно