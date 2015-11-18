Стасенко Михаил Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасенко Михаил Витальевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.11.2015

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2015

Отец: Стасенко Виталий Евгеньевич

Мать: Стасенко Диана Германовна

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