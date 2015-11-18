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Стасенко Михаил Витальевич
Стасенко Михаил Витальевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.11.2015
Пол
Мужской
Отец
Стасенко Виталий Евгеньевич
1984 г.р.
Мать
Стасенко (Иванчук) Диана Германовна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЯЮ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.2015
Отец:
Стасенко Виталий Евгеньевич
Мать:
Стасенко Диана Германовна
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