Стасенко Евгений
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1984
Сын: Стасенко Виталий Евгеньевич
Мать ребёнка: Стасенко Любовь
Рождение ребёнка
07.11.1984
Сын: Стасенко Евгений Евгеньевич
Мать ребёнка: Стасенко Любовь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стасенко Любовь