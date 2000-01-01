Стасенко Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стасенко Любовь

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1984

Сын: Стасенко Виталий Евгеньевич

Отец ребёнка: Стасенко Евгений

Рождение ребёнка
07.11.1984

Сын: Стасенко Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Стасенко Евгений

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стасенко Евгений

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