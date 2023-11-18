Чернышева Евгения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Отец: Давыдов Дмитрий
Мать: Давыдова Татьяна
Рождение ребёнка
08.03.1959
Дочь: Гельцева Надежда Александровна
Отец ребёнка: Чернышёв Александр
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Ефтеева Аиса Александровна
Отец ребёнка: Чернышёв Александр
Рождение ребёнка
06.03.1966
Дочь: Чернышёва Антонина Александровна
Отец ребёнка: Чернышёв Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чернышёв Александр