Чернышева Евгения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышева Евгения Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Давыдов Дмитрий

Мать: Давыдова Татьяна

Рождение ребёнка
08.03.1959

Дочь: Гельцева Надежда Александровна

Отец ребёнка: Чернышёв Александр

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Ефтеева Аиса Александровна

Отец ребёнка: Чернышёв Александр

Рождение ребёнка
06.03.1966

Дочь: Чернышёва Антонина Александровна

Отец ребёнка: Чернышёв Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышёв Александр

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