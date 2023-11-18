Давыдова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.12.1910
Дата смерти2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Давыдова Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий
Рождение ребёнка
1937
Сын: Давыдов Генадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Чернышева Евгения Дмитриевна
Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий
Рождение ребёнка
19.10.1941
Дочь: Водолагина Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий
Смерть
2004