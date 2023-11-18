Давыдова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.12.1910

Дата смерти

2004

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Давыдова Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий

Рождение ребёнка
1937

Сын: Давыдов Генадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Чернышева Евгения Дмитриевна

Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий

Рождение ребёнка
19.10.1941

Дочь: Водолагина Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Давыдов Дмитрий

Смерть
2004
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