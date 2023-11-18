Давыдов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Давыдова Нина Дмитриевна

Мать ребёнка: Давыдова Татьяна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Давыдов Генадий Дмитриевич

Мать ребёнка: Давыдова Татьяна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Чернышева Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Давыдова Татьяна

Рождение ребёнка
19.10.1941

Дочь: Водолагина Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Давыдова Татьяна

Смерть
Неизвестно
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