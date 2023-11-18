Давыдов Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Давыдова Нина Дмитриевна
Мать ребёнка: Давыдова Татьяна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Давыдов Генадий Дмитриевич
Мать ребёнка: Давыдова Татьяна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Чернышева Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Давыдова Татьяна
Рождение ребёнка
19.10.1941
Дочь: Водолагина Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Давыдова Татьяна
Смерть
Неизвестно