Чернышёв Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышёв Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1959

Дочь: Гельцева Надежда Александровна

Мать ребёнка: Чернышева Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Ефтеева Аиса Александровна

Мать ребёнка: Чернышева Евгения Дмитриевна

Рождение ребёнка
06.03.1966

Дочь: Чернышёва Антонина Александровна

Мать ребёнка: Чернышева Евгения Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернышева Евгения Дмитриевна

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