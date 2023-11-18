Чернышёв Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.03.1959
Дочь: Гельцева Надежда Александровна
Мать ребёнка: Чернышева Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Ефтеева Аиса Александровна
Мать ребёнка: Чернышева Евгения Дмитриевна
Рождение ребёнка
06.03.1966
Дочь: Чернышёва Антонина Александровна
Мать ребёнка: Чернышева Евгения Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно