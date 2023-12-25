Колчин Анатолий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1931
Дата смерти24.02.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1931
Отец: Колчин Михаил Иванович
Мать: Колчина Арина
Рождение ребёнка
02.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лямкина Анисья Константиновна
Рождение ребёнка
05.03.1962
Сын: Колчин Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Лямкина Анисья Константиновна
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
24.02.1980