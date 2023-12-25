Колчин Анатолий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Анатолий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1931

Дата смерти

24.02.1980

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1931

Отец: Колчин Михаил Иванович

Мать: Колчина Арина

Рождение ребёнка
02.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лямкина Анисья Константиновна

Рождение ребёнка
05.03.1962

Сын: Колчин Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Лямкина Анисья Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
24.02.1980
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