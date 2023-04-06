Колчина Арина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.03.1931
Сын: Колчин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Колчин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колчин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Раиса Михайловна
Отец ребёнка: Колчин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Колчин Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Колчин Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно