Колчина Арина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчина Арина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1931

Сын: Колчин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Колчин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колчин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Раиса Михайловна

Отец ребёнка: Колчин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Колчин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колчин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Колчин Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колчин Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно