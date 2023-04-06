Колчин Павел Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колчин Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Колчин Михаил Иванович

Мать: Колчина Арина

Рождение ребёнка
29.05.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
До 1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
1975
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