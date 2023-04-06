Колчин Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Колчин Михаил Иванович
Мать: Колчина Арина
Рождение ребёнка
29.05.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
До 1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Каскелен, Карасайский район, Алматинская область
Смерть
1975